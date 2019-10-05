مرتضى منصور يُفسر سر إصابة محمود عبد العزيز بالصليبي!

كشف رئيس نادي الزمالك المصري “مرتضى منصور” عن تعرض لاعب وسط فريقه “محمود عبد العزيز” لقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد خضوعه لفحص بالأشعة يوم أمس الجمعة.

وأصيب محمود عبد العزيز في مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز صعب للزمالك بهدف دون رد.

وأرجع مرتضى منصور سبب إصابة محمود عبد العزيز إلى غياب الحماية اللازمة من قبل حكم المباراة “محمد عادل” الذي أتهم من رئيس نادي مصر المقاصة في نفس الوقت بتغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء لفريقه.

وقال مرتضى منصور لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث “تعرض محمود عبد العزيز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والسبب عنف لاعبي مصر المقاصة”.

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وجاءت مشاركة محمود عبد العزيز أمام مصر المقاصة من على دكة البدلاء في الدقيقة 74، إلا أنه سقط بعد دقائق معدودة من مشاركته متأثرًا بقطع في الرباط الصليبي.

وقد يلحق صاحب الـ 29 عامًا الجولات الأخيرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 في نهاية شهر أبريل 2020، بالإضافة إلى المراحل المتقدمة من كأس مصر إذا ما تمكن الزمالك من الترشح إلى الدور ربع النهائي من البطولة التي توج بها الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

وكان محمود عبد العزيز انضم لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي 2018 من نادي سموحة السكندري، ولعب منذ ذلك الحين 33 مباراة في الدوري المصري، وسجل 3 أهداف فقط.

وسبق لمحمود عبد العزيز التعرض لنفس هذه الإصابة مع الإسماعيلي وسموحة.