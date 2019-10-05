شاهد | تطاير الحشيش في ملاعب الدوري الايطالي!

وقعت حادثة غريبة في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي “السيري آ” أثناء مباراة بين روما وأتالانتا على ملعب الأولمبيكو، حيث ظهرت قطعة “حشيش” على أرض الملعب جوار لاعب أتالانتا “جوسيب إيليشيش”، والذي قام بتسليمها يدًا بيد للحكم الدولي الإيطالي “ماسيمليانو ايراتي”.

وكان من المثير انتهاء المباراة بخسارة روما –تحت أنظار 31 ألفًا من مشجعيه– بهدفين دون رد سجلهما “زاباتا ودي رون” في الدقيقتين 71 و90 – على الترتيب –.

وما ضاعف من الإثارة غياب حكم المباراة “ايراتي” عن مباريات الجولة السادسة من السيري آ، واستبعاده من تحكيم مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

الحكم صاحب الـ 40 عامًا، أدار في بداية الموسم مباراتين بالدوري الأوروبي بالإضافة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس بالجولة الثالثة من السيري آ، وبعدها بتسعة أيام أدار لقاء قطعة الحشيش بين روما وأتالانتا.

وضبط جوسيب إيليشيش يقترب من حكم المباراة لتسليمه جسم غريب قام بإلتقاطه من على أرض الملعب، قال أنه ألقي بجواره من مدرجات جمهور روما.

وقال موقع كالتشيو فان الإيطالي “غالبًا ما تلقى القداحات أو العملات المعدنية أو لفافات الورق، لكن في هذه المرة اختار المشجعون طريقة مُبتكرة للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على أسلوب إدارة روما هذا الموسم”.

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ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب السيري آ، تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد “باولو فونسيكا”، وفي جعبته 11 نقطة أقل من الإنتر المتصدر بسبع نقاط واضحة بعد ست جولات.

وتعادل روما في أول جولتين من الدوري أمام جنوى ولاتسيو 3/3 و1/1، وبعد صحوته التي شهدت فوزه على ساسولو وبولونيا، عاد ليتعثر على ميدانه للمرة الثالثة بتلقي أول خسارة من أتالانتا.

وأضاف المصدر نفسه “يبدو أن متفرج ما كان مستاءًا مما يحدث على أرض الملعب، وقرر أن يلقي شيئًا يشبه الخبزة، لتجد اللاعب السلوفاكي جوسيب إيليشيش، والذي لم يتوان عن تسليمها للحكم”.

وأدرك جوسيب إيليشيش خطورة بقاء “الحشيشة” على أرض الملعب، وظهرت عليه علامات الدهشة لحظة تسليم القطعة إلى الحكم الذي ابتسم ابتسامة ساخرة، متعجبًا من قدرة الجماهير على الدخول إلى الملعب بالمخدرات والممنوعات في غياب التشديدات الأمنية.

ومع قليل من الإحراج، أضطر الحكم لوضع قطعة الحشيش الضخمة في جيبه الخلفي من سرواله القصير، قبل أن يقرر استئتناف اللعبة وكأن شيئًا لم يكن!.