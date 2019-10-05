توقعات الفانتازي | فاردي تحت ضغط زوجته وشارة القيادة

وعد هداف نادي ليستر سيتي “جيمي فاردي” زوجته “ريبيكا” بتسجيل الأهداف بصفة مستمرة بدءًا من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمكافئتها على اختياره كقائد لفريقها في لعبة الفانتازي بدءًا من هذا الأسبوع.

ويواجه جيمي فاردي وزملائه اختبارًا صعبًا على ملعب آنفيلد روود أمام ليفربول، اليوم السبت، بينما سيستقبل مدربهم “بريندان رودجرز” بشكل خاص من جمهور الريدز، بعد غيابه عنهم لمدة 4 سنوات منذ إقالته في أكتوبر 2015 واستبداله بالألماني يورجن كلوب الذي بلغ ثلاث نهائيات أوروبية منذ ذلك الحين من بينهم نهائيين لدوري أبطال أوروبا.

وقال جيمي فاردي في حديثه للصحف البريطانية قبل السفر إلى مدينة ليفربول “زوجتي وضعتني كقائد في الفانتازي، لذلك ليس لديّ أي خيار أمام ليفربول إلا التسجيل”.

وأضاف صاحب الـ 32 عامًا “عليّ أن أسجل الأهداف، وإلا سأبيت خارج المنزل غدًا”.

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وكان جيمي فاردي صفقة رابحة بالنسبة لهواة لعبة الفانتازي خلال الجولة السابعة من البريميرليج، حيث تمكن من تسجيل هدفين من خماسية ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب كينج باور.

لكن المهاجم المولود في مدينة شيفيلد، يعاني من تذبذب في المستوى، فقد صام عن التهديف في الجولتين الخامسة والسادسة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وفي جعبة فاردي خمسة أهداف في البريميرليج من سبع مباريات حتى الآن، من بينهم هدف في مرمى شيفيلد يونايتد في الجولة الثالثة، وثنائية أمام بورنموث في الجولة الرابعة.