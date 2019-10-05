رياضة | تعرف على تشكبل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكبل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة بالدوري الإسباني.



وأكدت جريدة "ديلي إكسبرس البريطانية" أن ريال مدريد سيدخل لقاء غرناطة، بطريقة لعب 4-3-3، مع الاعتماد على جاريث بيل وإيدين هازارد في مركزي الجناح.

وكشف الجريدة إلى أن مدريد سيبدأ بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements خط الدفاع: داني كارفخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس خط الهجوم: جاريث بيل، إيدين هازارد، كريم بنزيما