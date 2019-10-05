رياضة | عين.. جنابري "موهبة ساطعة في سماء بافاريا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. جنابري "موهبة ساطعة في سماء بافاريا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.



نجح بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. سجل جناح الفريق البافاري جنابري سوبر هاتريك (4 أهداف) في المباراة.

رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا بينما توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند نقطة واحدة عقب التعادل مع أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى من نفس الدور من البطولة. واختارت عين الخليج 365 الرياضي جنابري نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ..



ولد سيرجي ديفيد جنابري في 14 يوليو 1995 في مدينة شتوتجارت بألمانيا لأم ألمانية وأب إيفواري. بدأ جنابري مشواره كرياضي للعبة ألعاب القوى وتحديداً رياضة العدو ولكنه فضل ممارسة كرة القدم. في 1999 وهو في الرابعة من عمره، بدأ جنابري مشواره مع الساحرة المستديرة في صفوف الناشئين بنادي فيتسه وتنقل بعد ذلك بين 5 أندية داخل ألمانيا آخرها نادي شتوتجارت حتى وصله عرض من آرسنال الإنجليزي في 2010 وهو في الخامسة عشر من عمره لضمه مقابل 100 ألف جنيه استرليني.

ظل جنابري في صفوف ناشئي المدفعجية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2012 وهو في السابعة عشر من عمره. خاض جنابري مع آرسنال 1448 دقيقة في 25 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، وسجل 7 أهداف طوال مشواه مع المدفعجية.



في 7 أغسطس 2015، رحل جنابري إلى ويست بروميش ألبيون لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات. لعب جنابري لويست بروميش ألبيون 3 مباريات فقط ولم يسجل خلالها أية أهداف.

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في 31 أغسطس 2016، قرر جنابري العودة إلى الدوري الألماني وذلك عن طريق بوابة فيردر بريمن في صفقة قدرت بخمسة مليون جنيه استرليني. سجل جنابري لفيردر بريمن 11 هدف في 27 مباراة خلال موسم واحد فقط.



في 21 يونيو 2017، انضم جنابري إلى بايرن ميونخ لمدة 3 مواسم مقابل 8 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فيردر بريمن. في 14 يونيو 2017، أعلن بايرن ميونخ رحيل جنابري إلى هوفنهايم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. خاض جنابري مع هوفنهايم 1806 دقيقة في 27 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 23 مباراة كأساسي و4 مباريات كاحتياطي، تم استبدال جنابري في 16 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 4 مباريات. سجل جنابري 10 أهداف طوال مشواه مع هوفنهايم.



في 2 يوليو 2018، عاد جنابري إلى بايرن ميونخ وخاض معه 3457 دقيقة في 59 مباراة في المسابقات المحلية والقارية حتى الآن، منهم 41 مباراة كأساسي و18 مباراة كاحتياطي، تم استبدال جنابري في 33 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 19 مباراة. سجل جنابري 20 هدف طوال مشواه مع بايرن ميونخ حتى الآن. توج جنابري مع بايرن ميونخ ببطولتي الكأس والدوري موسم 2018/2019 حتى الآن



* مشواره الدولي :



في 2010، انضم جنابري إلى صفوف منتخب ناشئي ألمانيا تحت 16 عامًا وهو في الخامسة عشر من عمره وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2016. خاض جنابري 2536 دقيقة في 35 مباراة مع المنتخب الأول ومنتخبات الناشئين حتى الآن، منهم 29 مباراة كأساسي و6 مباريات كاحتياطي، تم استبدال جنابري في 17 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 15 مباراة. سجل جنابري 21 هدف طوال مشواه مع منتخبات ألمانيا حتى الآن. فاز جنابري مع منتخب ألمانيا الأوليمبي بفضية ريودي جانيرو 2016.