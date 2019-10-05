رياضة | برشلونة يراقب ثلاثي إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب ثلاثي إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة استغل مواجهته الأخيرة مع إنتر ميلان الإيطالي وذلك لمُراقبة ثلاثة من نجوم النادي الإيطالي.

وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن كشافي برشلونة تعمدوا متابعة كلا من السلوفاكي ميلان سيكرينيار نجم الدفاع والإيطالي ستيفانو سينسي نجم خط الوسط والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الهجوم.

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وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن برشلونة سيستعيد نجمه الموهوب أنسو فاتي في مواجهة نظيره أشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الأسباني.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أنسو فاتي أكمل تدريبات اليوم بشكل طبيعي وكل شيء يشير إلى أنه سيكون جاهز لمباراة أشبيلية.



يذكر أن برشلونة نجح في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.