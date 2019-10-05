شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يواجه هوفنهايم.. البافاري يسعي لصدارة الدوري والان مع التفاصيل

يسعى بايرن ميونخ للحفاظ على صدارة الدوري الالماني عندما يستضيف هوفنهايم في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت بملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الالماني "البوندزليجا".

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 14 نقطة بعد أن انتزع القمة في الجولة الماضية بالفوز 3-2 على بادربورن الصاعد حديثا، ويتفوق البايرن بفارق نقطة واحدة على أندية لايبزيج وفرايبورج وشالكه، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وباير ليفركوزن على الترتيب، بينما يحتل هوفنهايم المركز الـ 12 برصيد خمس نقاط.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على توتنهام الانجليزي بنتيجة 7 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.