الامارات | بني ياس أخر سعادة بـ"سوبر كوندي"

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس أخر سعادة بـ"سوبر كوندي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض المهاجم الاسباني نفسه نجماً دون منازع في المواجهة التي جمعت فريقه بني ياس أمام الوحدة مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد سجل لوحده أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود "السماوي" لتحقيق فوز ثمين بأربعة أهداف مقابل ثلاث مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية .

ورفع "السماوي" رصيد فريقه إلى 5 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب بينما تجمد نقاط "العنابي" عند ثلاث في المركز العاشر.

ولم تتأخر الأهداف كثيراً في الحضور حينما افتتح مهاجم فريق الوحدة، الارجنتيني سبستيان تيغالي مهرجان الأهداف التي شهدتها المواجهة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء كان قد احتسبها حكم المباراة بعد مخالفة ارتكبها مدافع بني ياس خالد هاشم داخل منطقة الجزاء مع المهاجم الاسباني، كارليتوس لوبيز.

وتماسك لاعبو فريق بني ياس بعد استقبال شباكهم لهدف واعادوا تنظيم صفوفهم بطريقة سريعة مكنتهم من أدارك هدف التعادل في وقت قياسي حينما تابع المهاجم الاسباني بيدرو كوندي تسديدة زميله أنطونيو لويز في الدقيقة 26، وعاد ذات اللاعب وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36 من علامة الجزاء بعد مخالفة ارتكبها الحارس محمد الشامسي مع اللاعب ذاته.

Advertisements

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية من جانب فريق الوحدة لكن سرعان ما نجح "السماوي" في استلام زمام المبادرة وعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 49 بواسطة لاعبه الاسباني الذي سجل الهدف الثالث له ولفريقه، فيما عاد الوحدة وقلص الفارق في الدقيقة 60 بواسطة سبستيان تيغالي بكرة رأسية.

وشهدت المباراة لحظة جنونية حينما احتسب حكم المباراة عمر آل علي ركلة جزاء لصالح الوحدة سددها سبستيان تيغالي لكن تصدى لها الحارس فهد الظنحاني لتبدأ منه هجمة مرتدة سريعة ومتقنة انتهت بإضافة الاسباني بيدرو كوندي للهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 71.

ورفض "العنابي" الاستسلام رغم استقبال شباكه للهدف الرابع في اللقاء وواصل ضغطه وحصل على ركلة جزاء جديدة هي الثالث لهم والرابعة في المباراة واستطاع الاسباني كارليتوس لوبيز تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، لكن الاستبسال الدفاعي للاعبي "السماوي" مكنهم مم الحفاظ على نتيجة الفوز.