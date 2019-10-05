الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة نادى مصر فى الدورى اليوم...

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وحرص الصربى ميتشو على الحديث مع لاعبى الزمالك حول غلق صفحة مباراة المقاصة التى جمعت الفريقان يوم الخميس الماضى، فى الجولة الثانية بالدورى، بعد تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خاصة عدم استغلال الكرات الطولية التى طالب بتنفيذها خلف مدافعى الفريق الفيومى ولذلك دفع بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور خلال الشوط الأول من لقاء المقاصة لاستغلالها بعد إصابة عاشور فى الأنف ولكن دون جدوى حقيقة، حيث جاء هدف فوز الزمالك من مجهود فردى لأحمد سيد زيزو جناح الفريق، الذى توغل وسدد فى مرمى الفريق الفيومى ليخطف الثلاث نقاط لفريقه، كما حرص ميتشو على الحديث مع لاعبى الأبيض عن ضرورة البحث دائمًا عن تأمين هدف الفوز خاصة بعد أحداث مباراة المقاصة التى شهدت توتر فى نهايتها وكاد الفريق الفيومى أن يخطف هدف التعادل فى أخر دقيقة من عمر الوقت بدل الضائع من تسديدة تألق محمد عواد حارس الفريق فى إبعادها عن مرماه.
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