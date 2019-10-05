شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يواجه المقاولون العرب بمعنويات منخفضة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الانتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى برباعية دون رد بالجولة الثانية للمسابقة رغم فوزه فى اللقاء الافتتاحى على نادى مصر بثلاثية دون رد .

على الجانب الأخر يدخل المقاولون العرب مباراة الليلة طمعاً فى مواصلة نتائجه الجيدة بالمسابقة بعدما فاز فى الجولة الاولى على طلائع الجيش بهدف دون رد ثم تعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة.

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وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بتصحيح الصورة التى ظهروا عليها خلال مباراة الاهلى والتى وصفها بأسوأ مباراة له منذ تولى تدريب الفريق مشدداً على ضرورة التركيز أمام ذئاب الجبل لضمان الخروج بنتيجة إيجايبة تخفف من وطأة رباعية حامل اللقب.

بينما يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة رحلة حصد النقاط عن طريق استغلال الحالة المعنوية المنخفضة لفريق الانتاج عقب سقوطه أمام الاهلى مطالباً لاعبيه بالتركيز خوفاً من انتفاضة كتيبة مختار مختار.