«آسف مش هقدر أجي».. تفاصيل اعتذار محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب

كتب: ضياء السقا
"آسف مش هقدر أجي".. بهذه الكلمات اعتذر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، في أكتوبر المقبل.
وكشف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صلاح اعتذر لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن الانضمام للمنتخب برسالة "واتس اب".
وأضاف حتحوت، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب أعلن أنه تم استبعاد صلاح من الانضمام للمعسكر المقبل لإراحته.
واندلعت أزمة مؤخرا بين صلاح واتحاد الكرة، بسبب عدم اعتماد صوت مصر في استفتاء فيفا لأفضل لاعب في العالم، وترددت أنباء بعدها أن البدري سيمنح شارة القيادة لنجم ليفربول تعويضا عما حدث، وتقديرا لمكانته.
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