شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خسارة رجال الطائرة أمام كندا 3/2 فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة أمام نظيره الكندى بنتيجة 3/ 2 فى رابع مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان.

وجاءت نتائج الأشواط، 27 /25 , 27 /25، 25 /16 , 25 /22 , 15 /9

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بعد الخسارة من البرازيل أمس 3/1 من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.

ويستكمل منتخب الفراعنة مواجهة روسيا غدا الموافق 6 أكتوبر فى مدينة ناجانو قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر.



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