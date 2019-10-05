شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ألقاب مصرية فى بطولة "أمريكا المفتوحة" للاسكواش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً السبت بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تعد واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة رغم انسحاب نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، بسبب الإصابة فى الركبة، حيث تنتظر البطلة المصرية استشارة طبيبها الألمانى قبل العودة للمشاركة فى البطولات بشكل طبيعى.

وتسضيف فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية هذه البطولة بدءاً من 5 أكتوبر الجارى، وحتى الثانى عشر من نفس الشهر.

واستطاع أبطال مصر أن يحققوا أكثر من لقب فى هذه البطولة الدولية الكبرى منذ انطلاقها في عام 2011، وجاءت ألقاب مصر بأمريكا المفتوحة للاسكواش كالتالي:

2011: توج بها عمرو شبانة بمنافسات الرجال فيما حصدت لورا ماسورا لقب السيدات

2012: توج رامي عاشور بلقب الرجال فيما حصدت نيكول ديفيد لقب السيدات

2013: انتقل الدرع إلى فرنسا بمنافسات الرجال ليتوج به جريجوري جوليتير واحتفظت نيكول ديفيد بلقب السيدات

2014: أعاد محمد الشوربجي اللقب إلى مصر في منافسات الرجال واحتفظت نيكول ديفيد بلقب السيدات للعام الثالث على التوالي

2015: عاد اللقب إلى فرنسا مع جريجوري جوليتير وفي منافسات السيدات توجت لورا ماسورا باللقب

2016: حصد محمد الشوربجي ثاني ألقابه بمنافسات الرجال وتوجت الفرنسية كاميل سيرم بلقب السيدات

2017: توج الزوجان المصريان علي فرج ونور الطيب بلقب الرجال والسيدات

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2018: توج المصريان محمد الشوربجي ورنيم الوليلي باللقب



الشوربجي



رامي عاشور



علي فرج ونور الطيب



علي فرج



علي ونور



عمرو شبانة



محمد الشوربجي ورنيم الوليلي



محمد الشوربجي