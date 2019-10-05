شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع ايتوال وسبورتنج أمام رد ستار بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم السبت، ثانى أيام منافسات بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد التى تستضيفها الرأس الأخضر، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجارى، بمشاركة ناديى الزمالك وسبورتنج من مصر.

يلتقى اليوم، الزمالك مع ايتوال الكونغولي ، فيما يلتقى سبورتنج السكندرى مع نظيره رد ستار الإيفواري.

و يستكمل الزمالك مبارياته بمواجهة فاب الكاميرونى يوم 8 أكتوبر، ويختتم الدور التمهيدى يوم 9 من نفس الشهر أمام وداد سمارة المغربى.

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بينما يستكمل سبورتنج مواجهاته أمام جى اس كى الكونغولي يوم 7 أكتوبر، وأخيرا أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر.

يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.