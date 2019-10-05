جمهور الزمالك يتحدى مرتضى منصور على تويتر

تقرير | لمياء عاطف –

نشب خلاف حاد بين حارس مرمى الزمالك “محمود عبد الرحيم جنش” وإدارة النادي، يوم أمس الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان أبدى جنش دهشته من عدم حصوله على مقدم تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وتفاقم الأمر حينما قرر المشرف على الكرة في الزمالك “أمير مرتضى منصور” الرد على الجنش أمام الجميع في الصورة التي أدرجها الحارس الدولي المصري عبر حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام.

وعلى ضوء ما حدث يوم الجمعة، قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “مرتضى منصور” عرض محمود جنش للبيع، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من جانب شريحة كبيرة من جماهير الزمالك.

واحتج جمهور الزمالك على قرار مرتضى منصور بواسطة هاش تاج تصدر موقع تويتر لأكثر من 18 ساعة، حمل عنوان “جنش مش للبيع”.

وسيطرت حالة من الغضب على معظم تغريدات محبي وجماهير نادي الزمالك، فور إعلان بيع جنش، وقرر الجمهور الوقوف أمام قرار المستشار بتفعيل الهشتاج لمسانده جنش.

ويتمتع جنش بقاعدة جماهرية كبيرة مثله مثل محمود شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي، وذلك بسبب ما قدمه للفريق في أحلك الظروف، فضلاً عن قيادته نحو معانقة لقب كأس الكونفدرالية بالتصدي لركلات الجزاء الترجيحية أمام نهضة بركان المغربي في نهائي برج العرب قبل ثلاثة أشهر.

كما رفض محمود جنش، المنضم للزمالك من النادي الأولمبي السكندري عام 2011، التخلي عن الزمالك في أكثر من مناسبة رغم تلقيه عروض جادة للرحيل، وهذا ساعده على إقتناص قلوب الزملكاوية، وبناء علي هذه المكانة، تسبب خبر عرض جنش للبيع في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي ضد مرتضى منصور.

الرسالة وصلت؟

أراد جمهور الزمالك إيصال اعتراضه على قرار بيع جنش، فورًا وبسرعة قياسية، وهذا ما حاول إيضاحه مشجع النادي “محمد علاء” في تغريدة قال فيها إن اسم جنش تصدر تويتر في مصر خلال ثلاث ساعات، وهذا دليل على مدى أهميته بالنسبة للنادي.

وقال المشجع “جنش مش للبيع، رقم 1 في مصر خلال 3 ساعات فقط، الرسالة وصلت يا أمير مرتضى”.

ويعتقد مشجع آخر أن مطالبة جنش بمستحقاته المالية أمر طبيعي بعد تعرضه للإهمال في الفترة الماضية.

وأضاف “اعتقد أن جنش متكلمش في السوشيال ميديا إلا لما طرق كل الابواب وفاض به الكيل…علامات استفهام كثيره حول تعامل الإدارة متمثلة في مرتضي في العديد من القضايا”.

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وقال مشجع يدعى رامي يحمل اسم عاشق الزمالك “جنش مننا زملكاوي زينا واللي زينا نقوله يا عمنا”.

ووضع المشجع “أحمد أكرم” محمود جنش في مكانة خاصة مع اللاعبين المخلصين لكيان الزمالك، قائلاً “تاني احسن لاعب مخلص شفته ف النادي بعد شيكا”.

وانتقد مشجع يُدعى ربيع سياسة مرتضى منصور، قائلاً “يا خسارة، تريد بيع جنش الذي يعد سببًا أساسيًا في البطولات التي صدعتنا بها أنت وأبناءك (مرتضى منصور وأمير وأحمد مرتضى)، فقط لأنه تحدث معك أكثر من مرة عن مستحقاته المالية، أم تريد أن يفعل مثل حمدي النقاز؟ وأين الفائض من الميزانية، 160مليون، ولا يوجد سوى لاعبيّن اثنين فقط اللذين حصلوا على مستحقاتهم”.

هل أخطأ جنش؟

علي الجانب الآخر، هناك مَن يرى جنش مخطيء ويستحق النقد، بسبب حديثه عن أزمته مع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجد بعض النقاد في مصر أن جنش أخطأ لأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانًا للناقش في مثل هذه الموضوعات الحساسة، وإن جنش أفتعل أزمة من لا شيء، ووضع الإدارة في وجه المدفع أمام الجماهير، في الوقت الذي تحارب فيه الإدارة من أجل إعادة مباراة جينيراسون فوت.

ونشر جنش حديث عبر حسابه على “انستاجرام”، عن النبي صلى الله عليم وسلم قال فيه “عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود فى “سننه”.

وأضاف “أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاجى حتى الآن. أؤكد بأنني لم أحصل على مقدم تعاقدى من نادى الزمالك حتى الآن ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى؟ أو بسبب شىء آخر”.

وبعدها قام أمير مرتضي بالرد على جنش عبر إنستجرام قائلاً: “أحب أرد عليك أمام الناس من أجل حقك وحقهم يعرفون لأنك سألتني من قبل وأخبرتك بيني وبينك في بيتك، ورغم أن نظام الفريق يمنع الحديث في الإعلام والسوشيال ميديا لكنني سأرد عليك، لا السبب ليس إصابتك بالطبع يا كابتن”.

وتابع أمير مرتضى “تقدر تسأل جميع زملائك على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه أم لا، جميع اللاعبين لم يحصلوا على المقدم باستثناء اثنين فقط لظروف طارئة، مثلًا فرجاني وبو طيب وطارق حامد ومحمود علاء والونش ومحمد حسن وزيزو وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأوباما وغيرهم لم يحصلوا على مقدم التعاقد”.

وختم “أما بالنسبة للصفقات الجديدة فالطبيعي أنهم يحصلون على المقدم مع التوقيع، والبعض منهم أيضًا لم يحصلوا على المقدم وقالوا لا يوجد أزمة ونقبض مع زملائنا، بما أنك سألت عن السبب أمام الجميع فأحب أقول لك أن الشركة الراعية هي التي تأخرت عن دفع مستحقات كل الأندية حتى المقاصة الذي كان رافضًا إذاعة المباراة الأخيرة بسبب مستحقاته، تقدر تسأل زملائك في أندية أخرى باستثناء بيراميدز”.

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