ناد أمريكي يُخطط لسرقة أهم مفاتيح جوارديولا

يُخطط فريق إنتر ميامي الأمريكي المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية “ديفيد بيكهام” لسرقة أهم مفاتيح لعب المدير الفني لمانشستر سيتي “جوزيب جوارديولا” قبل بداية الموسم المقبل 2021/2020.

بيكهام بدأ مفاوضاته مع أسطورة مانشستر سيتي “دافيد سيلفا” للانتقال إلى الدوري الأمريكي بدءًا من الموسم المقبل، سعيًا منه لجذب المشجعين الناطقين بالإسبانية في مدينة ميامي لمتابعة الفريق، ولتشجيع باقي نجوم الكرة الأوروبية على خوض تجربة الاحتراف في ميامي.

وسيلعب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بدءًا من مارس 2020 لأول مرة في تاريخه، وهذا يعني أن في حالة انتقال “سيلفا” فإنه سيغيب عن فريقه الجديد لمدة ثلاثة أشهر حتى يونيه 2020.

ويضم الفريق حاليًا 3 لاعبين فقط تم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الماضي هم؛ ماتياس بيليجريني وجوليان كارانزا وكريستيان ماكون.

وصرح دافيد سيلفا /33 عامًا سابقًا/ بأن الموسم الحالي قد يكون الموسم الأخير له مع السكاي بلوز، فلم يتفق بعد على تمديد عقده مع الإدارة، مما يزيد احتمالية تحول التكهنات إلى حقيقة وواقع بانتقاله إلى فريق ديفيد بيكهام.

وأصبح النجم الإسباني المخضرم الآن هو الأقدم في قائمة مانشستر سيتي منذ انتقاله من نادي فالنسيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني عام 2010، ليحصل على شارة قيادة الفريق بعد مغادرة كومباني.

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وسوف يُنظر إلى لاعب فالنسيا الأسبق، على أنه أحد أنجح اللاعبين الإسبان في تاريخ البريميرليج، وأهمهم في تاريخ مانشستر سيتي الحديث.

وفاز دافيد سيلفا بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” مع ثلاثة مدربين مختلفين “روبرتو مانشيني ومانويل بيلجريني وجوزيب جوارديولا”.

كما تُوج اللاعب بلقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس ببطولة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة إلى درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويظل بيكهام حريصًا على إدخال أكبر عدد ممكن من الأسماء الكبيرة إلى فريقه الجديد.

وفقًا لصحيفة الصن البريطانية، فقد تحدث قائد منتخب إنجلترا الأسبق بالفعل مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي والهداف الأوروجوياني لويس سواريز عن الانضمام له في المستقبل القريب بعد انتهاء مسيرتهما مع العملاق الكتالوني.

ويمكن أن يكون حارس مرمى توتنهام “هوجو لوريس” أحد نجوم البريميرليج الذين سيتبعون “سيلفا” إلى الولايات المتحدة بعد أن صرح حارس المرمى الفرنسي بأنه مهتم بالانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين (الميجور ليج) قريبًا.

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