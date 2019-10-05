رياضة | نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة غرناطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة غرناطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر ريال مدريد الإسباني بيان له اليوم كشف فيه عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا نجمه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وأفاد الملكي في البيان الذي نشره على الموقع الرسمي له بأنّ مارسيلو خضع لبعض الفحوصات الطبية لتشخيص إصابته من قبل الخدمات الطبية بالميرينجي.



وكشف البيان أن النجم البرازيلي يعاني من استطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.

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وأكد البيان أنه سيتم تقييم تطور حالة مارسيلو أثناء التعافي لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.



وسيواجه ريال مدريد نظيره غرناطة غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.



وأفادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بأن فرص مشاركة البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد مهددة في معركة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن فرصة مارسيلو في المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ستكون معقدة على عكس زميليه مودريتش وإيسكو.