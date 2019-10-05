شكرا لقرائتكم اليوم انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.
أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.
وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ويشارك من مصر 26 لاعب ولاعبة في هذه البطولة بواقع 12 لاعبة بمنافسات السيدات، و14 لاعب في منافسات الرجال.
وجاءت مباريات المصريين في الدور الأول كالتالي:
كريم فتحي x داريال سيلبي
كريم الحمامي x أدريان والر
يوسف إبراهيم x ماثيو كاستاجنيت
مصطفى عسل x راميت تاندون
مازن هشام x سبينسر لوفجوي
يوسف سليمان x كاميل جرايسون
وفي منافسات السيدات:
نادين شاهين x ليلى سيدبي
روان العربي x هو تزي لوك
زينا مكاوي x ندى عباس
مريم متولي x لو وي ويرن
ميار هاني x صابرينا صبحي
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