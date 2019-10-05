شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وأسوان اليوم السبت 5 / 10 / 2019 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاهلي اختباراً كروياً مهماً عندما يواجه أسوان بملعب الأخير في واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة اليوم وإلى التفاصيل:

1_موعد مباراة الاهلى وأسوان

تقام مباراة الاهلي واسوان في الثالثة من عصر اليوم بإستاد أسوان.

2_قائمة الاهلي لمباراة أسوان

شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

3_الاهلي يبحث عن الفوز الثالث

يبحث الاهلي عن الفوز الثالث في لقاء اليوم بعدما سبق له الفوز في أول جولتين حيث فاز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى ثم هزم الإنتاج برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

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4_أسوان يبحث عن الأتزان أمام الاهلي

يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

5_فايلر وعبد العاطي يُعلنان التحدي

أكد السويسري رينيه فايلر على صعوبة مواجهة أسوان، خاصة وأنها تقام فى أجواء لم يعتادها الأهلى، حيث تقام المباراة فى الثالثة عصراً، مشيداً فى الوقت ذاته بلاعبي فريقه بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى فى المباراة الماضية، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن، ووصل الأهلى الى أسوان صباح أمس الجمعة وخاض الفريق تدريباً على ملعب اللقاء قبل مواجهة ممثل الصعيد اليوم، ويعاني لاعبو الأهلى من الإجهاد خاصة وأن الفريق لم يحصل على راحة بعد مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضيق الوقت بينها وبين مواجهة أسوان.

كما طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان لاعبي فريقه بتقديم كل ما لديهم فى مواجهة الأهلى، محذراً فريقه من التراجع والخوف من نجوم الفريق الأحمر، وهو الأمر الذي من شأنه منح الأفضلية لكتيبة فايلر، مؤكداً لهم أن اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم هو وسيلة تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.