انطلاق بطولة العالم للرواد للسلاح بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للرواد للسلاح والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة بمشاركة عدد كبير من الدول . يمثل مصر فى هذه البطولة على صعيد سلاح سيف المبارزة خالد كابش ومحمد شعبان وحسام الشربينى ومحمد جمال الشيمى واحمد شلبى . وفى سلاح الشيش عمرو الطويل وياسر اسماعيل وايمن منير والسيد سامى ومعروف بغدادى وصالح نصر. Advertisements وفى سلاح السيف ياسمين جاد ومنى مفرح وحنان صالح ووليد مهران وياسر نحمده ومها مراد وعباس عزت واحمد حازم زين العابدين و رئيس اتحاد السلاح الحالى عبد المنعم الحسينى . يشارك 32 حكما فى ادارة منافسات بطولة العالم ، حيث اختار الاتحاد الدولى للعبة ثمانية حكام مصريين بالاضافة الى 24حكم اجنبى من مختلف الجنسيات لإدارة البطولة التى تشهد منافسات فوق 50 و60 و70 عاما رجال وسيدات . وجه اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى الدعوة إلى سفراء 45 دولة لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد للسلاح المقرر انطلاق منافساتها اليوم . وسيحضر الافتتاح موز اللعبة الذين سيتم تكريمهم على هامش حفل الافتتاح المقرر له تمام الساعة الثالثة عصرا.

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