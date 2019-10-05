شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الإسماعيلى انتظاراً لقرعة البطولة العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب النادى الإسماعيلى اليوم السبت قرعة البطولة العربية والتى يحضرها المهندس تامر موسى ممثلا عن الدراويش، وكشف طلال الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن اختيار الإسماعيلى للمشاركة فى البطولة العربية للعام الثانى على التوالى نظرا لقيمته الكبرى، وحجم جماهيريته العريضة فى كل ربوع الوطن العربى.

وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون

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وكانت أندية الجزيرة الإماراتي، الوصل الإماراتي، الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي، شباب الأردن الأردني، القوة الجوية العراقي، مولودية الجزائر الجزائري، أولمبيك أسفي المغربي، الاتحاد السكندري المصري، الشباب السعودي، الإسماعيلي المصري، المحرق البحريني والترجي التونسي والرجاء المغربي ونواذيبو الموريتاني قد تأهلت لثمن النهائى.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.