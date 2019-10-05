"سوبر كورة"غيرت مراكز بن شرقى وبوطيب.. ملخص تصريحات مرتضى منصور النارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من الرسائل النارية لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بعد أزمته الأخيرة التى افتعلها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن مستحقاته المالية. كما تحدث رئيس الزمالك عن أزمة مباراة فريقه مع جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا ورد فعله المتوقع على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف " المقرر صدوره الثلاثاء المقبل. لمتابعة التصريحات النارية لرئيس نادى الزمالك اضغط هنا

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