شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جنش خاين للزمالك.. وطالبت ميتشو بعدم تغيير مراكز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن سبب تأجيل صرف مستحقات محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، مشددًا على أنه كان قد أعطى تعليماته لإدارة الكرة بضرورة تعديل عقود الخماسى: "جنش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وطارق حامد"، بما يتناسب مع إمكانياتهم الفنية وما يقدمه من أداء على مدار الموسم الماضى والجارى، قائلاً: "فهمت يا جنش كيف كنت ستساوى مع أبو جبل أو محمد صبحى؟".

أضاف منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "جنش خائن والهارب كهربا تلاعب برأسه، وسلم نفسه للشيطان وهذا ما لم أسمح به داخل الزمالك"، مضيفًا: "من الطبيعى أن يتحمل اتحاد الكرة علاج إصابة جنش لأنه تعرض للإصابة أثناء وجوده فى صفوف المنتخب، وأنه لو تحمل الزمالك نفقات علاجه سيكون إهدار للمال العام".

أشار منصور خلال تصريحاته بأن جنش أخطأ وهو يعلم أن الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى أمر غير مقبول، والزمالك لم يقصر معه، وما حدث منه جريمة فى حق النادى، مع أنه كان سببًا فى ضياع بطولة الدورى الموسم الماضى، وكاد أن يتسبب فى خسارة بطولة الكونفدرالية عقب تعرضه للطرد واضطرار الفريق للعب بعمر صلاح، فى المباراة النهائية، مشددًا على أنه كان يدعم جنش دائمًا وأعطى تعليماته لمحمود شيكابالا، لارتداء قميصه فى نهائى كأس مصر، مؤكدًا أنه سيعطيه مستحقاته المتبقية وفقًا لقيمة عقده القديم.

تابع: "أى لاعب فى الزمالك سيقوم بكتابة أى تغريدة أو التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام دون إذن سيتم تغريمه 300 ألف جنيه"، مضيفًا: "جميع اللاعبين الجدد حصلوا على مقدمات عقودهم، وعندما يصل الفائض فى الميزانية لأكثر من 100 مليون جنيه سأقوم بدفع كل المستحقات المتأخرة، لأننى رجل اقتصاد ولا يمكن أن أدفع أى مبلغ قبل أن اتخطى مرحلة الطوارئ.

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كان جنش قد قال عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي إنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا:"هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بإن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.

وعن جلسته مع لاعبى الزمالك، قال مرتضى منصور: "تحدثت مع الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وأكدوا لى أنهم انضموا للزمالك من أجل تحقيق البطولات وقالوا لي إذا لم نحققق البطولات سنطلب الرحيل عن النادى، ولا يهمنا الأموال"، تابع: "تراجع مستوى الدولى التونسى فرجانى ساسى بسبب عودته من إصابة قوية منذ فترة ومن الطبيعى أن يتراجع مستواه".

فيما قال مرتضى منصور إنه عقد جلسة مع الصربى "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض وطالبه فيها بعدم تغيير مراكز اللاعبين، تابع: "أخبرته بأن يدفع بـ أشرف بنشرقي في نفس مركزه الذي كان يتألق فيه سابقا. وإشراك خالد بوطيب في مركزه الذي يتألق فيه مع منتخب المغرب، وكذلك عدم تغيير مركز أوناجم".

وأختتم قائلا: "سألت ميتشو: هل من الممكن إشراك محمود علاء في وسط الملعب وطارق حامد في الهجوم؟ بالطبع لا، فلكل منهما مركزه الواضح. ولذلك طلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين وهذا ليس تدخلا فنيا على الإطلاق".