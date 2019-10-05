شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى أولى جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم السبت، أولى جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع تشامبيون الرحاب و سبورتنج مع السنطة وهليوليدو مع الطيران والجزيرة مع الزهور، على صعيد المجموعة الأولى.

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الشمس مع الزمالك وسموحة مع المنصورة ومدينة نصر مع المعادى.

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بينما تقام الجولة الثالثة يوم 12 أكتوبر الجارى بلقاءات بين كلا من ، السنطة مع الأهلى و تشامبيون الرحاب مع هليوليدو و الزهور مع سبورتنج والطيران مع الجزيرة ، على صعيد المجموعة الأولى.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين ، المنصورة مع الشمس والزمالك مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع سموحة والمعادى مع 6 أكتوبر .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 19 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع هليوليدو و السنطة مع الزهور والجزيرة مع تشامبيون الرحاب و سبورتنج مع الطيران .