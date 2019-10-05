شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يجرى عملية جراحية بعد ثبوت إصابته فى الرباط الصليبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط فريق الزمالك إن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يجرى اللاعب عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التى يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.
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