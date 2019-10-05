ملف الأربعاء.. حكام نهائي كأس مصر.. والزناتي مديرًا للمسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مصرية تحكم قبضتها.. دينا مشرف تسيطر على تنس الطاولة الأفريقية
بسبب مونديال الأندية.. ليفربول يعلن تأجيل مباراته ضد وستهام
في بيان رسمي.. سيتي يعلن خضوع لابورت لجراحة في الركبة
أبرزهم نيمار وبوجبا.. 8 صفقات "طٌبخت" على نار هادئة ولم تكتمل
تعيين الزناتي مديرًا للمسابقات.. والشريعي مديرًا ماليًا باتحاد الكرة
كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون بدوري الأبطال
ثنائي الزمالك فعلها من قبل.. هل يصبح ميتشو ثالثهم في الكأس أم ينفرد ديسابر بـ"الأولى"؟
الخطيب يحضر مران الأهلي.. وهدف "عالمي" لأفشة
مدرب حراس الأهلي يتحدث عن كواليس الانضمام لجهاز فايلر
بالصدفة خلال الإجازة.. صلاح يلتقي بمسؤول برشلونة في دبي
3 منتخبات تتقدم خطوة للتأهل بتصفيات كأس العالم
الزمالك يُحقق مع النقاز بعد أزمة التسريبات
اتحاد الكرة يوضح مصير الملعب المستضيف لنهائي الكأس وعدد الجماهير
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