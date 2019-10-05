وفاة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة

توفي منذ قليل، والد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والحكم الدولي السابق.

ويشيع جثمان والد الغندور من مسجد السلام في ميدان الجيش بعد صلاة ظهر اليوم السبت، والدفن بمقابر العائلة في الدراسة. في ميدان الجيش بعد صلاة ظهر اليوم السبت، والدفن بمقابر العائلة في الدراسة. Advertisements وسيقام العزاء في مسجد السلام على أن يحدد موعده في وقت لاحق.

وتتقدم "الوفد"، بخالص العزاء للكابتن جمال الغندور وتدعو للمتوفي بالرحمة وتسأل الله ان يلهم أهله الصبر والسلوان.

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