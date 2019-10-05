وفاة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة

توفي منذ قليل، والد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والحكم الدولي السابق.
في ميدان الجيش بعد صلاة ظهر اليوم السبت، والدفن بمقابر العائلة في الدراسة.
ويشيع جثمان والد الغندور من مسجد السلام
وسيقام العزاء في مسجد السلام على أن يحدد موعده في وقت لاحق.
وتتقدم "الوفد"، بخالص العزاء للكابتن جمال الغندور وتدعو للمتوفي بالرحمة وتسأل الله ان يلهم أهله الصبر والسلوان.
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