بن شرقي وأوناجم لإدارة الزمالك: لا نلعب من أجل الأموال

أكد الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنهما وافقا على الانضمام إلى الفريق من أجل حصد البطولات.

وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه اجتمع

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بالثنائي اليوم للحديث عن بعض الأمور، مشيرًا إلى أنهما عرضا عدم الحصول على مستحقات حال عدم تحقيق أي بطولة.

وواصل "الثنائي أكدا أنهما لا يلعبا في الزمالك من أجل

الأموال ولكن الهدف الأساسي هو البطولات".

وأضاف "بن شرقي وأوناجم يحتاجا فقط للعب في مركزهما وتدريجيًا الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سيصل إلى التشكيل الأمثل".

وكشف في الوقت ذاته عن نقل مباراة إف سي مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري إلى ستاد السلام بعدما كان مقرر لها بتروسبورت.