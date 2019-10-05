أكد الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنهما وافقا على الانضمام إلى الفريق من أجل حصد البطولات.
وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه اجتمع
وواصل "الثنائي أكدا أنهما لا يلعبا في الزمالك من أجلالأموال ولكن الهدف الأساسي هو البطولات".
وأضاف "بن شرقي وأوناجم يحتاجا فقط للعب في مركزهما وتدريجيًا الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سيصل إلى التشكيل الأمثل".
وكشف في الوقت ذاته عن نقل مباراة إف سي مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري إلى ستاد السلام بعدما كان مقرر لها بتروسبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر بن شرقي وأوناجم لإدارة الزمالك: لا نلعب من أجل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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