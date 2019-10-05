أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أعطى تعليماته بتعديل عقد محمودعبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض في وقت سابق. وأوضح مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه قرر تعديل عقد كل من جنش وطارق حامد ومحمود علاء لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق. وطارق حامد ومحمود علاء لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق. Advertisements وتابع "جنش أخطأ التصرف، وسبق وخالف لائحة النادي بالخروج بتصريحات إعلامية بدون الحصول على إذن مسبق وخرج وبرر ذلك لنا أنه لا يعلم". وبرر ذلك لنا أنه لا يعلم". وأكمل "عقدك 3 مليون جنيه في الموسم مثلك مثل محمد صبحي لكني رفضت وقولت لا يمكن أن يكون جنش عقده أقل من محمد أبو جبل وقررت تعديل عقدك". وأضاف "وكيل جنش السبب فيما حدث ومحاولة ضم اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يتحدث عن أزمة جنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.