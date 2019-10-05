رياضة | رئيس الزمالك.. هذا هو الشرط الوحيد للعفو عن "جنش"

أكد مرتضى منصور رئيس لنادى الزمالك، أنه على الرغم من أن جنش لم يصرف مقدم عقده فعلا من ادارة النادى لكنه أخطأ في حق نفسه وفي حق ناديه.

وقال منصور في تصريحات تلفيزيونية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث: سيتم تعديل عقد جنش وهذه هى نية نادى الزمالك تجاه لاعبيه الذين يبذلون جهداً مع الفريق .

وأضاف: من المستحيل أن أعطى أبو جبل أو محمد صبحى أكثر من جنش ، وللاسف جنش لم يفهم هذا .

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وربط منصور اسم جنش بأحمد يحيي وكيل اللاعبين ووكيل جنش الذى ساهم فى انتقال عدد من اللاعبين الى النادى الاهلى .

وحذر منصور جنش من أن يلعب أحد فى رأسه ، مشيرا الى كهربا لاعب الفريق الهارب .