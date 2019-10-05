شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الحسيني عشب صناعي ويسع 22 ألف مشجع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يقع ملعب فيصل الحسيني الذي سيستضيف لقاء المنتخب السعودي بشقيقه الفلسطيني المقرر إقامة المباراة في 15 أكتوبر الجاري. في بلدة الرام شمال شرقي القدس، بني الملعب لخدمة مصالح كلية الأمة في بداياته، وكان ترابيا قبل أن تقرر لجنة الفيفا تطوير الملعب (تحت مشروع الهدف الرامي لدعم كرة البلدان النامية) وبناء مدرجات له، وزراعة أرضيته بالعشب الصناعي، ويتسع الملعب لـ 22 ألف متفرج، ويعتبر ملعبا أساسيا للمنتخب الفلسطيني وأندية شباب الأمعري وهلال القدس وسلوان.

يقع ملعب فيصل الحسيني الذي سيستضيف لقاء المنتخب السعودي بشقيقه الفلسطيني المقرر إقامة المباراة في 15 أكتوبر الجاري. في بلدة الرام شمال شرقي القدس، بني الملعب لخدمة مصالح كلية الأمة في بداياته، وكان ترابيا قبل أن تقرر لجنة الفيفا تطوير الملعب (تحت مشروع الهدف الرامي لدعم كرة البلدان النامية) وبناء مدرجات له، وزراعة أرضيته بالعشب الصناعي، ويتسع الملعب لـ 22 ألف متفرج، ويعتبر ملعبا أساسيا للمنتخب الفلسطيني وأندية شباب الأمعري وهلال القدس وسلوان.

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