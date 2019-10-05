الأخضر سادس منتخب يلعب في رام الله

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) يعتبر المنتخب السعودي سادس منتخب آسيوي يلعب في مدينة رام الله وبالتحديد على ملعب فيصل الحسيني الدولي، إذ استضاف 5 منتخبات وكانت أولى المباريات ضد المنتخب الأردني في لقاء ودي بمناسبة افتتاح الملعب، كما احتضن الملعب العديد من المباريات، كمباراة فلسطين وأفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2011، فلسطين والعراق عام 2018 في لقاء ودي، ومباراة فلسطين والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ومباراة فلسطين وأوزبكستان في التصفيات الحالية ويعتبر المنتخب السعودي هو سادس منتخب يحل ضيفاً على ملعب رام الله يوم 15 أكتوبر الجاري.

يعتبر المنتخب السعودي سادس منتخب آسيوي يلعب في مدينة رام الله وبالتحديد على ملعب فيصل الحسيني الدولي، إذ استضاف 5 منتخبات وكانت أولى المباريات ضد المنتخب الأردني في لقاء ودي بمناسبة افتتاح الملعب، كما احتضن الملعب العديد من المباريات، كمباراة فلسطين وأفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2011، فلسطين والعراق عام 2018 في لقاء ودي، ومباراة فلسطين والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ومباراة فلسطين وأوزبكستان في التصفيات الحالية ويعتبر المنتخب السعودي هو سادس منتخب يحل ضيفاً على ملعب رام الله يوم 15 أكتوبر الجاري.

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