شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يتلاعب بأعصاب الاتحاديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل الحزم انطلاقته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حينما نجح في تخطي مستضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السادسة، إذ سجل هارون كمارا هدف السبق للاتحاد بينما سجل فاجنر وإدريس فتوحي هدفي التفوق للحزم بعد أن سلم مدرب الاتحاد سييرا مفاتيح اللعب للضيوف بتغييراته غير المجدية، ليصعد الحزم إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما تراجع الاتحاد للمركز الخامس بفارق نقطة.

وحرمت الجزائية التي تسبب بها الحارس ماكسيم كوفال في الثواني الأخيرة فريق الفتح من تحقيق فوزه الأول، إذ تمكن محترف الرائد محمد فوزير من إدراك التعادل بإحرازه تلك الجزائية لينتهي اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مساء أمس (الجمعة) بالتعادل 2/‏‏2. وأحرز هدفي الفتح كل من: ميتشيل تي فريدي، وعلي الزقعان (د:41)، فيما أحرز هدفي الرائد كل من: ماركو بيريز، محمد فوزير (من ركلة جزاء). وبذلك يحصد فريق الفتح نقطته الأولى في الدوري ولا يزال في المركز الـ16 والأخير، فيما رفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط ويحتل المركز الـ14 مؤقتاً ويتبقى له لقاء مؤجل أمام منافسه التقليدي التعاون.

وتشهد ملاعب المملكة مساء اليوم (السبت) أربع مواجهات من العيار الثقيل، ضمن لقاءات الجولة نفسها. ففي الدمام وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق صاحب المركز الـ10 نظيره الهلال المتصدر عند الساعة الـ6 مساء، وفي الأحساء يستضيف العدالة الموجود في المرتبة الـ7 الفريق الشبابي صاحب المركز الـ11 على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية عند الساعة 6:05 مساء، وفي المجمعة ينتظر الفيحاء صاحب المركز الـ12 الأهلي الذي يحتل المرتبة الـ5 عند الساعة 6:20 مساء على استاد مدينة المجمعة الرياضية، وأخيرا في بريدة، يستضيف التعاون صاحب المركز الـ13 نظيره فريق أبها صاحب المركز الـ8 عند الساعة 8:20 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.