شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يخسرهم الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) استبعد مدرب الأهلي صالح المحمدي الرباعي عبدالفتاح عسيري ويوسف البلايلي ومحمد المجحد وياسر المسيليم من قائمته، التي غادرت مساء إلى المجمعة؛ تحضيراً للقاء الليلة أمام الفيحاء ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير استبعد مدرب الأهلي صالح المحمدي الرباعي عبدالفتاح عسيري ويوسف البلايلي ومحمد المجحد وياسر المسيليم من قائمته، التي غادرت مساء إلى المجمعة؛ تحضيراً للقاء الليلة أمام الفيحاء ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء استبعاد الرباعي نظراً لتعرضهم لإصابات في التدريبات الأخيرة. وكان الفريق قد اختتم تحضيراته بمران أجراه عصر أمس على ملعبه في جدة وسط مشاركة فاعلة للمحترف البوسني ساريتش وخالد البركة وسلطان مندش عقب شفائهم من الإصابة وانضمامهم إلى قائمة الفريق في لقاء الليلة.



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