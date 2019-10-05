المرداسي يفضح حكم «الاتحاد والحزم»

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جدة - خالد شويل - الخليج 365(جدة) صدم الحكم الدولي والمستشار التحكيمي فهد المرداسي الشارع الرياضي العام ومتابعي الدوري السعودي بشكل خاص عندما ذكر معلومة صادمة في حسابه الشخصي بـ(تويتر) عن حكم مواجهة الاتحاد والحزم ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير صدم الحكم الدولي والمستشار التحكيمي فهد المرداسي الشارع الرياضي العام ومتابعي الدوري السعودي بشكل خاص عندما ذكر معلومة صادمة في حسابه الشخصي بـ(تويتر) عن حكم مواجهة الاتحاد والحزم ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالقول «حكم مباراة الاتحاد والحزم الهولندي مارتين بيريز لا يحمل الشارة الدولية وهو (حكم درجة أولى)، أيضاً هو يستخدم شعار الدرجة الأولى ويضع شعار الاتحاد الهولندي في دوري ‏يتبع للاتحاد السعودي!». وكانت ردة فعل الشارع الرياضي صادمة، موجهين اللوم والتهم على لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم على اختيارهم لحكام أقل من إمكانيات الحكام المحليين ومنحهم مبالغ طائلة، مطالبين بمنح الفرصة للحكم المحلي خصوصاً في المباريات التي لا تستدعي إحضار حكم أجنبي.



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