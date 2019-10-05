سواريز والسومة يشتركان في الأهداف و«المتة» والرقم «9»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) يشترك النجم الأهلاوي عمر السومة مع هداف فريق

يشترك النجم الأهلاوي عمر السومة مع هداف فريق برشلونة الإسباني سواريز في أمور كثيرة داخل المستطيل الأخضر، ومن أبرزها اللعب بنفس الخانة في خط المقدمة (الهجوم)، كما أنهما يمتازان بتسجيل الأهداف لفريقهما ويعتبران إضافة فنية، وكذالك يجمعهما نفس رقم التيشيرت الذي يلعبان به (9)، كما يشتركان بحماسهما داخل الملعب، ومن محاسن الصدف أنهما يشتركان في شيء خارج الملعب إذ هما يحرصان بشكل مستمر سواء قبل أو بعد المباريات أو حتى التمارين اليومية على شرب (المتة) وهو عبارة عن نبتة تستخدم كمشروب ساخن في كثير من دول العالم، حيث تؤخذ من أوراق نبات البهشية البراغوانية، وهي نبتة دائمة الخضرة، يبلغ طولها من 4-6 أمتار، وتعتبر من المنبهات كالشاي والقهوة، ويرجع أصلها إلى أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، والباراغواي، والبرازيل) وانتشرت في عدد من الدول العربية، كلبنان وسورية، إذ يقومون بإعدادها على طريقتهم الخاصة ووضعها في أكواب مع وجود (مزاز) وكلما اقتربت من النهاية يتم إضافة ماء عليها والاستمتاع بشربها.

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