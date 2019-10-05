شكرا لقرائتكم بعد أزمة جنش فى الزمالك..300 ألف جنيه غرامة استخدام اللاعبين للسوشيال ميديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن غرامة ظهور اللاعبين فى البرامج التلفزيونية أو "السوشيال ميديا تصل إلى 300 ألف جنيه".

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" أي لاعب هيتكلم في تويتة أو يطلع في برنامج من غير اذن هيتخصم منه 300 ألف جنيه".

كان بعض لاعبى الفريق الأبيض قد ظهروا فى البرامج التلفزيونية فى الفترة الماضية ومواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" وكان أخرهم جنش الأمر الذى وضع الفريق فى أزمة.