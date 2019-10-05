شكرا لقرائتكم مجدي الشيخ مراقبًا لمباراة أسوان ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مع دقات الساعة الثالثة عصراً تنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام، عندما يواجه أسوان النادي الأهلى على ملعب الأول، وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.
شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.
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