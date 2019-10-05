شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : سنحترم قرار "كاف" فى أزمة الزمالك وجينيراسيون بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيحترم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة جينراسيون في دوري أبطال أفريقيا وسيكون رد فعله بناءا على القرار.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "سنحترم قرار الاتحاد الأفريقي إيما كان هذا القرار، لكن سيكون لنا رد فعل بالطبع على ما سيصدر من جانبهم."

وتابع: "الزمالك لم يرتكب أي خطأ، لقد حصلنا على خطاب من الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة، ونفذنا كل ما طلب منا بالتفصيل وبعد ذلك أتى خطاب منهم بالمباريات التي أقيمت في القاهرة، ومع كل الاحترام لهذه الأندية لا يوجد شارع في مصر يشجعهم."

لا زالت أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.

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وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.

وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.