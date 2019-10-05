شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعلن إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إصابة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأبيض بالرباط الصليبى بعد إصابته أمام المقاصة فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" محمود عبد العزيز إصابته صليبى بسبب عنف لاعبى المقاصة ". Advertisements ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.

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