شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : جنش خاين وخسر الزمالك الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود عبد الرحيم جنش تسبب فى خسارة الفريق الأبيض للدورى فى الموسم الماضى لصالح النادى الأهلى.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" جنش تسبب فى خسارة الزمالك الدورى بسبب إصاباته واعتبره لاعب خاين وكان هيخسرنا الكونفدرالية لما خد طرد واستحملناه".

كان محمود جنش نشر صوراً من ظهوره الأخير مع المنتخب عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود في "سننه". وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لكره القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الان.

وتعجب حارس الزمالك من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادي الزمالك حتى الآن، متسائلاً عن السبب في هذا هل هو بسب الإصابة أم شىء آخر.

أضاف جنش موجهاً رسالته إلى جماهير الزمالك: أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطى الأزمة، والعودة سريعا الى الملعب فدمتم لى خير أخوه.

كان حارس مرمى نادي الزمالك تعرض للإصابة في وتر أكيلس مع منتخب الفراعنة خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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رد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك، على جنش بشأن استفسار الأخير عن تأخر حصوله على مقدم تعاقده مع نادى الزمالك.

وعلق أمير مرتضى على صورة جنش عبر موقع إنستجرام قائلاً: ارد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتنى قبل كدة ورديت عليك بينى وبينك لما جيتلك البيت ورغم أن نظام الفريق منع الكلام فى الاعلام والسوشيال ميديا بس هرد عليك.

أضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك: لا السبب مش اصابتك طبعاً يا كابتن.. تقدر تسأل كل زمايلك فى الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن باستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللى حصلوا على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعنى مثلاً فرجانى وبو طيب طارق حامد ومحمود علاء والونش ومحمد حسن زيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة واوباما وغيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد.

وعن حصول اللاعبين الجدد على مستحقاتهم قال أمير: اما بالنسبة للاعيبة الجديدة(الصفقات ) فالطبيعى أن يقبض المقدم مع التوقيع وفى برضه ناس لسة مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا.

وعرض الزمالك جنش للبيع بعد أزمته الأخيرة..