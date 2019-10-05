شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : قولت لميتشو متغيرش مراكز اللاعيبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه عقد جلسة مع الصربى "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض وطالبه فيها بعدم تغيير مراكز اللاعبين.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم "أخبرته بأن يدفع بـ أشرف بنشرقي في نفس مركزه الذي كان يتألق فيه سابقا. وإشراك خالد بوطيب في مركزه الذي يتألق فيه مع منتخب المغرب، وكذلك عدم تغيير مركز أوناجم".

وتابع "سألت ميتشو: هل من الممكن إشراك محمود علاء في وسط الملعب وطارق حامد في الهجوم؟ بالطبع لا، فلكل منهما مركزه الواضح. ولذلك طلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين وهذا ليس تدخلا فنيا على الإطلاق".

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