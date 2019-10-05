رابطة الدوري الإنكليزي تختار اربع لحظات أفرحت الجماهير الإنكليزية









اسماء السيد - اختارت رابطة الدوري الإنكليزي في نسخته العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اربعة لقطات اثارت فرحة و ابتسامة جماهير الأندية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة الذي يصادف الجمعة الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب الرابطة فإن اللقطة الأولى التي استحقت الابتسامة هي تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانكليزي للمرة الثانية في موسم (2013-2014) تحت إشراف المدرب التشيلي مانويل بيلغريني ، رغم ان الفريق لم يتصدر جدول الترتيب سوى لأسابيع محدودة ، بعدما ظل ليفربول متصدراً قبل ان يخسر مباراته الشهيرة امام رديف تشيلسي بسبب خطأ قاتل أرتكبه قائده ستيفن جيرارد.

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اللقطة الثانية تمثل احتفالات لاعبي أرسنال بالإنجاز الذي حققوه في موسم (2003-2004) عندما نالوا لقب الدوري دون خسارة لأول مرة في تاريخ البطولة ، وهو يعتبر أخر لقب للفريق الصائم عن التتويج حتى الآن.

اللقطة الثالثة هي احتفالات لاعبي ليفربول بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

اللقطة الرابعة والأخيرة كانت للإسكتلندي السير اليكس فيرغسون المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد وهو يستعرض إنجاز الثلاثية الذي حققه عام 1999 عندما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الممتاز و كأس الاتحاد و دوري أبطال أوروبا.

