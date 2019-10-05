شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مصر لن تُهدم إذا خرج الزمالك من بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على إمكانية اقصاء فريقه من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الأزمة الأخيرة فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، قائلاً: "سواء تأهل الزمالك لدور المجموعات أو خرج من أفريقيا مصر لن تُهدم".

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم،" الزمالك لو خرج أو اتعاد الماتش أو تأهل مصر مش هتتهد والأهلى خسر خمسة من صن داونز عادى".

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وينتظر فريقى الزمالك وجينيراسيون، قرار الاتحاد الأفريقى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب، حيث اعترض جينيراسيون على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقى عن قراره الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.