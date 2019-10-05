الأهلي مع الجونة والزمالك يواجه أسوان.. منافسات دوري الجمهورية مواليد 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، حيث يلتقي النادي الأهلي مع الجونة في مدينة السادس من أكتوبر، فيما يستضيف الزمالك فريق أسوان في مجمع الناشئين بميت عقبة.
ويحل نادي طنطا ضيفاً على النادي المصري، ويستضيف الملعب الفرعي لاستاد السلام مباراة الانتاج الحربي ونادي مصر، ويحل وادي دجلة ضيغاً على الاتحاد السكندري، والاسماعيلي على سموحة، وكذلك يواجه مصر المقاصة حرس الحدود على ملعب المكس، فيما يستضيف إنبي المقاولون العرب، وأخيراً يحل بيراميدز ضيفاً على طلائع الجيش على أحد الملاعب الفرعية لاستاد جهاز الرياضة العسكري.
وتنطلق المباريات التسعة لهذه الجولة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز شباب الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/1، فيما فاز الزمالك على وادي دجلة بنتيجة 2/0.
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