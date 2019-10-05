شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام كندا فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه فى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نظيره الكندى فى رابع مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان.

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو ڤيرميلون إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الخسارة من البرازيل امس 3/1 من اجل ممواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق بأسم مصر.

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واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول و ثانى مواجهاته فى المونديال على كلا من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على ارحة من المباريات الخميس.

يستكمل منتخب الفراعنة مواجهاتى كندا وروسيا يومى 5 ، 6 أكتوبر على التوالى فى مدينة ناجانو قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.