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الزمالك يكشف إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبى...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك إن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

 

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي  يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.

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