شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مصر مش هتتهد لو الزمالك خرج من أفريقيا الأهلي أتغلب 5 عادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض سواء تأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أو خرج من البطولة مصر لن تُهدم.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الزمالك لو خرج أو اتعاد الماتش أو تأهل مصر مش هتتهد والأهلى خسر خمسة من صن داونز عادى".

لا زالت أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.

وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

Advertisements

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.

وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.