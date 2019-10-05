شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر: الأخطاء التحكمية تملء مباريات الدوري ويجب معرفة سببها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح إسلام الشاطر في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي:" نطالب بالعدالة التحكيمية في المباريات، والأهلي له ضربتي جزاء في مباراة الإنتاج الحربي لم يتم احتسابهما".
وقال الشاطر ، " الأهلي كسبان وماشي كويس لكن نريد الحق، وهناك أندية لا يحتسب عليها ضربات جزاء مثلما حدث في لقاء الزمالك ومصر المقاصة ومش معني الأهلي كسبان 4 انه ميتحسبلوش ضربات جزاء، وهل هناك حسابات معينه يطبقا الحكم في المباريات".
أكد إسلام الشاطر أن معظم مسئولى الأندية مستائه من التحكيم، والناس بتزعل لما بنطالب بحكام أجانب، وكل دا حصل في أول أسبوعي، ويظهر التحكيم بهذا الشكل السيئ، ولسه بدري على نهاية الدوري".
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