شكرا لقرائتكم طارق يحيى يهدى قميص الزمالك "10" لوالد الطفل الراحل أدهم الكيكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك، ورئيس لجنة الكرة الحالى بالقلعة البيضاء، على زيارة مسعد الكيكى، والد الطفل الراحل أدهم الكيكي، الذى توفى اثر حادث سير، قبل مباراة السوبر مع الأهلى، والتى انتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب بعد الفوز بنتيجة 3/2.

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وأهدى طارق يحيى والد الطفل أدهم قميص الزمالك الذى يحمل الرقم 10، بأسم أدهم، وموقع عليه لاعبو الفريق الكروى الأول، وأعرب "إيدر" عن سعادته بزيارة مسعد الكيكى، متمنيًا للأسرة الصبر والسلوان.